بلدية العين تحتفي بيوم العلم وتجدد الاعتزاز بقيم الاتحاد والانتماء للوطن

العين في 3 نوفمبر/ وام / احتفت بلدية مدينة العين بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، في مناسبة وطنية تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات، وترسّخ قيم الاتحاد والانتماء والولاء للوطن، وتعكس ما يحمله العلم من معانٍ راسخة في وجدان أبناء الإمارات.

وأكد سعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، أن علم دولة الإمارات يمثل لكل إماراتي قصة وطن ورمزاً للوحدة والانتماء، وراية تجمع تحتها أجيالاً حملت قيم الاتحاد وأسهمت في بناء دولة تواصل مسيرتها نحو التقدم بثقة، وتزداد قوة أمام مختلف التحديات.

وأضاف: في يوم العلم، نستحضر المعاني التي رسّختها هذه الراية في وجداننا؛ الاتحاد، والمسؤولية، والعطاء، والعمل من أجل الوطن، وهي قيم نراها اليوم حاضرة في مجتمع الإمارات، وفي كل إنجاز يتحقق بسواعد أبنائه وطموحهم.

وقال: في بلدية مدينة العين، نفخر بأن تكون هذه القيم جزءاً من عملنا اليومي، من خلال كوادرنا التي تعمل بإخلاص، وخدماتنا التي تمس حياة الناس، وشراكتنا مع المجتمع في الحفاظ على مدينة العين وهويتها وإرثها، ومواصلة تطويرها بما يليق بطموح الإمارات.

وتجدد البلدية من خلال مشاركتها في هذه المناسبة الوطنية، اعتزازها بالهوية الوطنية وقيم الاتحاد، وحرصها على مواصلة دورها في خدمة المجتمع وتطوير المدينة، بما يعكس روح المسؤولية والعطاء، ويسهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.