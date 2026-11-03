الإمارات تشارك في البطولة العربية للجولف بمنتخبي الرجال والسيدات

دبي في 3 نوفمبر/ وام / تشارك دولة الإمارات بمنتخبي الرجال والسيدات في منافسات البطولة العربية الخامسة والأربعين للجولف للرجال والسابعة عشرة للسيدات، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، من 4 إلى 11 نوفمبر الحالي على ملاعب نادي الدوحة للجولف، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات العربية.

وتغادر بعثة المنتخبين صباح غدٍ الأربعاء إلى الدوحة برئاسة اللواء طيار (م) عبد الله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وتضم خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، والمدرب فيصل سرغيني.

ويضم منتخب الرجال، محمد سكيك، ونائل شراط، وسام مولان، وجوناثان سيلفاراج، فيما يمثل منتخب السيدات، آسيا سليم، وانتصار ريتش، ولارا الشعيب.

وأكد خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف، أن المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد وتطوير المنتخبات الوطنية، وتسهم في تعزيز خبرات اللاعبين واللاعبات من خلال الاحتكاك بنخبة من المنتخبات العربية، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة قوية تحقق نتائج إيجابية.

وقال: نغادر إلى الدوحة بتفاؤل وثقة كبيرة بقدرات لاعبينا ولاعباتنا، ونتطلع إلى تقديم مستويات فنية تعكس التطور الذي تشهده رياضة الجولف في دولة الإمارات، وتمثيل الدولة بالصورة التي تليق بمكانتها الرياضية.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للجولف، برئاسة اللواء عبد الله السيد الهاشمي، يحرص على توفير الدعم والاهتمام ذاته لمنتخبي الرجال والسيدات، بما يسهم في تعزيز حضور الجولف الإماراتي ومواصلة مسيرة الإنجازات في المحافل العربية.