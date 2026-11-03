مدير عام "الإمارات الصحية": يوم العلم يحمل في وجدان أبناء الإمارات معنى عميق ومتجذر

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن "يوم العلم" يحمل في وجدان أبناء الإمارات معنى عميق ومتجذر ينسجم مع رمزية المناسبة، إذ تمثل راية الوطن مسؤولية مشتركة ومعياراً لما يقدمه كل فرد ومؤسسة بإسم دولة الإمارات.

وقال السركال، في تصريح اليوم بهذه المناسبة، "حين نرفع علم الإمارات، فإننا نستحضر مسؤوليتنا تجاه وطن جعل الإنسان محور مسيرته وغاية تنميته، ونستمد من رايته دافعاً لأن يكون أثر عملنا بحجم طموحه؛ وفي القطاع الصحي، تتجسد هذه المسؤولية في صون صحة الإنسان وجودة حياته، وفي تقديم نموذج للرعاية يليق باسم الإمارات وما أرسته قيادتها الرشيدة من ثقافة تقوم على التميز والريادة وخدمة المجتمع".

وأضاف: في يوم العلم، نعتز براية تروي قصة وطن، ونؤكد أن أفضل تعبير عن الاعتزاز بها هو أن تظل الإنجازات التي تتحقق تحتها جديرة بمكانتها، وأن يبقى اسم الإمارات مقترناً بالثقة والإنسانية والتميز أينما حضر.