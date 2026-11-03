سلطان القاسمي يوقع تجديد اتفاقية مركز إيكروم الشارقة

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بالمدينة الجامعية، تجديد اتفاقية الـ 5 سنوات للمركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي "إيكروم – الشارقة"، وذلك بين حكومة الشارقة والمركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم".

تأتي الاتفاقية التي وقّعتها أرونا فرانشيسكا ماريا غوجرال، المديرة العامة لإيكروم، تعزيزاً لدور المركز الإقليمي "إيكروم – الشارقة"، وتأكيداً على الرؤية المشتركة لحكومة الشارقة ومركز إيكروم التي تضع التراث في مركز التنمية البشرية، وكدافع للنمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار والسلام.

وبموجب الاتفاقية، يقوم "إيكروم – الشارقة" بتنفيذ مشروعات من خلال المختصين والخبراء ومديري المواقع والحرفيين من الوطن العربي وخارجه، وذلك للتعلّم ومشاركة تقنيات ومعايير الحفظ، وممارسات إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ، والمهارات الحرفية لتحسين حياتهم وسبل عيشهم وعيش مجتمعاتهم. كما سيستمر "إيكروم – الشارقة" في تعزيز دوره كمركز للتميز من خلال العديد من المبادرات المبتكرة لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي، وتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والأكاديمية والبحثية والتعاون المثمر مع مختلف الجهات، ودعم المجتمعات وتنفيذ المشاريع المشتركة في المنطقة العربية.

وعقب توقيع الاتفاقية، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم درعا تذكاريا من المركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم"، وذلك تقديراً وامتناناً لرعاية ودعم سموه المتواصل لجهود حفظ وصون التراث الثقافي.

حضر توقيع الاتفاقية إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وأبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، وناصر الدرمكي، مدير المركز الإقليمي "إيكروم – الشارقة"، وعدد من المختصين.