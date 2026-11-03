"شروق" تستعرض مشاريعها الثقافية والفندقية في "سوق السفر العالمي 2026" بلندن

لندن في 3 نوفمبر / وام / تستعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حزمة من المشاريع الثقافية والفندقية الداعمة لتنافسية الشارقة السياحية خلال مشاركتها في "سوق السفر العالمي 2026" بالعاصمة البريطانية "لندن" خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، وفي مقدمتها العرض الدولي الأول لـ"مركز كلباء للفن الصخري"، إلى جانب "منتزه مليحة الوطني"، ووجهة "قلب الشارقة"، وتوسعة "نُزل الفاية الشارقة"، ومشاريع الضيافة بالتعاون مع مجموعة "ذا لوكس كوليكتيف".

وتشارك الهيئة للمرة الحادية والعشرين في المعرض تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بهدف تعزيز الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات السفر لتوسيع إدراج وجهات الإمارة ضمن البرامج السياحية الدولية، وتشجيع الزوار على إطالة إقامتهم والتنقل بين مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والساحل الشرقي لزيادة الإنفاق السياحي ودعم الأعمال المحلية.

وأكد سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ"شروق"، أن رؤية الهيئة للاستثمار السياحي تنطلق من مقومات الشارقة الثقافية والطبيعية لتوفير تجارب تحافظ على هوية المكان وتدعم اقتصاده، مشيراً إلى الحرص على إحداث إضافة نوعية في كل مشروع عبر صون التراث وتوفير فرص للمشاريع المحلية والتعريف بتاريخ الإمارة.

وأوضح أن المشاركة الحالية تركز على بناء شراكات تحول تنوع وجهات الشارقة إلى برامج سياحية متكاملة، مبيناً أن ربط الإقامة بالأنشطة الثقافية والطبيعية يمنح الزائر أسباباً لاستكشاف مناطق جديدة ويوسع استفادة المجتمعات المحلية من الحركة السياحية.

وتقدم "شروق" للمرة الأولى أمام شركائها الدوليين "مركز كلباء للفن الصخري" المتوقع استكماله في الربع الثاني من عام 2027، والذي يضم أكثر من 400 نقش موزعة على نحو 150 تشكيلاً صخرياً توثق الحياة البرية والأنشطة البشرية، ليجمع بين استكشاف الموقع في الهواء الطلق والمعارض الدائمة والتفاعلية، في حين تنفذ أعمال الحفظ والتوثيق للمركز بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار ومؤسسة "التراث الرقمي العالمي".

وتبرز وجهة "قلب الشارقة" ضمن المشاركة عبر مبانيها التاريخية المرممة ومتاحفها ومرافقها، حيث يقدم فندق "تشيدي البيت" وامتداده "جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم" تجربة إقامة فاخرة، فيما يكمل "البيت الوسطي" هذه المرافق كوجهة لاستضافة البرامج الثقافية والفعاليات بمساحات معاصرة تحافظ على طابعها المعماري التراثي.

وتطرح الهيئة في قطاع الضيافة تفاصيل مشروع توسعة "نُزل الفاية الشارقة" لرفع طاقته الاستيعابية من 5 غرف إلى 20 وحدة بحلول ديسمبر 2026، إلى جانب استعراض مشروعي منتجع "لوكس البردي" في "سفاري الشارقة" ومنتجع "لوكس خورفكان" الساحلي الجبلي، الجاري تطويرهما بالشراكة مع "ذا لوكس كوليكتيف" لتوسيع خيارات الإقامة المتاحة أمام منظمي الرحلات.

ويقدم "منتزه مليحة الوطني" الممتد على مساحة 34.2 كيلومتر مربع تجارب أثرية وصحراوية وفلكية تتكامل مع إقامة "نُزل القمر الشارقة"، فيما تشمل الوجهات التراثية والبيئية المستعرضة الأخرى كلاً من "منتجع البداير"، و"نُزل الرفراف"، و"نُزل رحّال"، و"نُزل نجد المقصار"، و"نُزل الرياحين".

وتتكامل هذه الوجهات الفندقية والطبيعية مع المرافق الترفيهية والثقافية المتمثلة في "جزيرة النور"، و"شاطئ الحيرة"، و"بيت الحكمة"، بما يعزز قدرة الإمارة على تطوير برامج سياحية متكاملة تربط الإقامة بالثقافة والطبيعة في مختلف مناطق الشارقة.