"تداوي للرعاية الصحية": علم الإمارات رمز اتحادنا وهويتنا الوطنية

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة مروان إبراهيم آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتعكس الاعتزاز بمسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات.

وقال سعادته، بمناسبة يوم العلم: إن علم الإمارات يمثل رمزاً لوحدة الوطن وتلاحم أبنائه، وعنواناً لهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة، ويحمل معاني التضحية والعطاء والتسامح والسلام، ويجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين وضعوا أسس اتحاد قوي، وبنوا دولة جعلت الإنسان محور التنمية والتقدم.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة متجددة لاستحضار مسيرة الاتحاد، وتجديد العهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفان، للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية والانتماء لدى الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن رفع علم الدولة يجسد وحدة أبناء الإمارات وتكاتفهم خلف قيادتهم، ويعبر عن طموحهم المشترك لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، بما يواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.

وقال إن علم الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والكرامة والشموخ، وعنواناً لوطن يعتز بماضيه، ويفخر بحاضره، ويتطلع بثقة إلى مستقبله، داعياً الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وأن تبقى رايتها عالية خفاقة.