"الإمارات للتنمية المتوازنة": علم الإمارات راية اتحاد راسخ ومسيرة تنموية متجددة نحو المستقبل

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن يوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية راسخة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وما حققته دولة الإمارات من إنجازات تنموية وحضارية في مختلف المجالات.

وقال الكعبي: يجسد علم دولة الإمارات قصة وطن توحدت فيه الإرادة والرؤية، والتفت فيه القيادة والشعب حول راية واحدة، لتكون رمزاً لمسيرة حافلة بالإنجازات والطموحات، وعنواناً لقيم التلاحم والتكاتف والعطاء التي شكلت ركيزة أساسية في بناء الدولة ونهضتها، كما يمثل تجديداً للعهد بمواصلة مسيرة العمل والإنجاز، وتعزيز المكتسبات الوطنية، والمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأضاف: في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، نستمد من هذه المناسبة الوطنية دافعاً لمواصلة العمل على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع الفرص التنموية، بما يضمن مشاركة جميع المناطق في مسيرة النهضة الوطنية، ويعزز استدامة مكتسبات الاتحاد للأجيال القادمة.

وأوضح أن يوم العلم مناسبة لتجديد الفخر بالهوية الوطنية والاعتزاز بالانتماء إلى دولة الإمارات، واستحضار المسؤولية المشتركة في صون مكتسباتها ومواصلة مسيرة تقدمها، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الدولة عزها وازدهارها، وأن تبقى رايتها عالية خفاقة.