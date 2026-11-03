اتحاد الإمارات للجوجيتسو يحتفي بيوم العلم ويجدد العهد بمواصلة مسيرة الإنجازات

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بيوم العلم، تأكيداً للاعتزاز براية الوطن وما تمثله من قيم الوحدة والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة.

حضر الاحتفال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الاتحاد.

وأكد سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تستحضر مسيرة وطن جعل من الاتحاد أساس قوته، ومن وحدة أبنائه سر نهضته، ومن الوفاء لإرث الآباء المؤسسين نهجاً يتجدد مع كل إنجاز.

وقال إن الثالث من نوفمبر يجسد ذكرى المسيرة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، عندما توحدت الإرادات تحت راية واحدة، لتنطلق منها مسيرة وطن رسخ مكانته نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والريادة.

وأضاف: نجدد في هذه المناسبة عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مؤكدين أن الحفاظ على مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة الإنجازات مسؤولية نتشرف جميعاً بحملها، وأن الوفاء لعلم الإمارات يتجسد في الإخلاص في العمل وإتقان الأداء وبناء أجيال مؤمنة بقيم وطنها وقادرة على مواصلة مسيرة الريادة ورفع اسم الإمارات عالياً في مختلف الميادين.

وأشار إلى أن للرياضة دلالة خاصة في يوم العلم، إذ يمثل رفع علم الإمارات على منصات التتويج في المحافل الإقليمية والدولية ثمرة العمل والتخطيط والتدريب، والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لأبناء الوطن وبناته، مؤكداً أن كل إنجاز يتحقق باسم الإمارات يعزز الاعتزاز بالراية الوطنية ويجدد العزم على ترسيخ حضورها في مختلف المحافل.

وأكد الهاشمي أن علم الإمارات سيبقى رمزاً للوحدة وعنواناً للعزة ومصدراً للإلهام، مشدداً على مواصلة العمل بإخلاص للحفاظ على مكتسبات الوطن وترجمة قيم يوم العلم إلى إنجازات في مختلف الميادين.