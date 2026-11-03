علم الإمارات يرفرف شامخا في دبا الحصن

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / احتفت بلدية دبا الحصن بمناسبة "يوم العلم"، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، تجسيداً لأسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وتأكيداً على وحدة البيت الإماراتي والتكاتف بين أبنائه.

وقام سعادة طالب اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، برفع علم الدولة على سارية العلم بجزيرة الحصن، بمشاركة أعيان المدينة، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، إلى جانب موظفي البلدية، وسط عزف السلام الوطني الإماراتي ومشاعر الفخر والاعتزاز.

وأكد سعادة طالب اليحيائي مدير البلدية أن الاحتفال بـ "يوم العلم" يمثل تجديداً سنوياً لعهد الوفاء لقيادتنا الرشيدة، واستحضاراً للمبادئ السامية والأسس المتينة التي أرساها الآباء المؤسسون.

وقال إن رفع علم الدولة يمثل دافعاً مستمراً لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص في خدمة الوطن، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لتظل راية الإمارات خفاقة عالياً في سماء الإنجاز والريادة.

وأوضح أن "يوم العلم" يجسد مرآة حقيقية للمكانة المرموقة التي تبوأتها الدولة بين الأمم، مشيراً إلى حرص بلدية دبا الحصن الراسخ على مضاعفة العمل والارتقاء بجودة الخدمات والتنمية الحضرية في المدينة، ترجمةً لتوجيهات حكومة الشارقة ورؤيتها، لتبقى مدن الإمارة نموذجاً يقتدى به في جودة الحياة والأصالة والتطور المستدام.