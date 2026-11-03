"وزارة الصحة" تحتفي بيوم العلم وتجدد عهد الوفاء للوطن والقيادة

دبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مقرها بدبي، ومكاتبها التمثيلية في إمارات الدولة، بيوم العلم، بمشاركة قيادات الوزارة والموظفين، تعبيراً عن الفخر بالهوية الوطنية، وتجديداً للعهد بصون مكتسبات الاتحاد ومواصلة العطاء من أجل رفعة الإمارات وازدهارها، وسط مشاعر جمعت المواطنين والمقيمين على قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

وشهدت مراسم الاحتفال رفع علم دولة الإمارات، بالتزامن مع عزف السلام الوطني، تعبيراً عن الاعتزاز بعلم الدولة رمز السيادة والعزة والمجد، واستذكار الركائز الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والإخلاص للوطن.

وجاء احتفال الوزارة تلبية للدعوة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتوحيد لحظة رفع العلم في الثالث من نوفمبر، بما يعكس وحدة الإرادة الوطنية، ويؤكد أن حب الإمارات يجمع كل من يعيش على أرضها، وأن رفعة الوطن تستحق بذل الغالي والنفيس.

وأكدت الوزارة أن يوم العلم يجدد المسؤولية نحو مواصلة مسيرة الإنجازات، ويعزز قيم التفاني في أداء الواجب، مشيرة إلى أن حماية صحة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة يمثلان امتداداً لرسالة العطاء التي تأسست عليها دولة الإمارات، وانعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية والازدهار.