غرفة عجمان تحتفي بيوم العلم

عجمان في 3 نوفمبر/ وام / احتفلت غرفة عجمان بيوم العلم في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة وجسدت قيم الوحدة والهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

ورفع العلم في ساحة الغرفة سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس الإدارة بحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة سالم السويدي المدير العام وعدد من الموظفين.

وأكد سعادة المهندس عبدالله المويجعي، أن يوم العلم مناسبة وطنية تجسد أسمى قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة وتعكس وحدة الإمارات وتلاحم أبنائها تحت راية الاتحاد التي تمثل رمزا للعزة والفخر ومصدر إلهام لمواصلة مسيرة الإنجازات والارتقاء بمكانة الدولة.

وأضاف أن احتفاء الأفراد والمؤسسات بهذه المناسبة يعكس اعتزاز المجتمع بهويته الوطنية ووفاءه لقيم الاتحاد ومبادئه ويجسد الحرص على مواصلة مسيرة الريادة والازدهار لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة

من جانبه، أكد سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي أن راية الإمارات ستظل رمزا لوحدة أبنائها وشاهدا على مسيرة اتحادها وعنوانا لطموحات وطن لا يعرف المستحيل، مشيرا إلى أن يوم العلم يجدد عهد الوفاء للوطن والولاء لقيادته ويعزز العزيمة لمواصلة مسيرة الإنجاز والريادة.

وأضاف أن أبناء الإمارات يستلهمون من رؤية القيادة الحكيمة روح الإصرار والعطاء والعمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات وقيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والعز والمجد.