سالم بن سلطان القاسمي: علم الإمارات شاهد على وحدة أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/ وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، يمثل مناسبة وطنية غالية تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والتلاحم والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تصريح له بهذه المناسبة الوطنية، إن علم دولة الإمارات العربية المتحدة سيظل رمزاً للعزة والكرامة والسيادة، وعنواناً لمسيرة وطنية حافلة بالإنجازات، انطلقت برؤية الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا دعائم الاتحاد ووضعوا أسس دولة أصبحت نموذجاً في التنمية والتقدم والازدهار.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتعزز قيم الاتحاد والتكاتف والتسامح، وترسخ مسؤولية الجميع في مواصلة مسيرة البناء والعطاء، وصون المكتسبات الوطنية، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الدولة وتقدمها.

وأكد أن علم الإمارات، بما يحمله من دلالات وطنية وتاريخية، سيبقى شاهداً على وحدة أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم، ورمزاً لطموحات دولة لا تعرف المستحيل، وتمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى إرثها الأصيل ورؤيتها الطموحة، مشيرا إلى أن الاحتفاء بيوم العلم ليس مجرد مناسبة لرفع الراية، بل هو تجديد للعهد والوفاء للوطن والقيادة، وترجمة عملية لقيم الانتماء والإخلاص والعمل، ودعا الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.