غرفة الفجيرة تحتفي بـ "يوم العلم"

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمناسبة "يوم العلم"، من خلال مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام مبنى الغرفة، وسط أجواء وطنية تعكس قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة أحمد حسن اليماحي أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة ، وسعادة مريم عبدالله السماحي، نائب مدير عام الغرفة، بحضور سعادة حميد اليماحي، مدير الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - مركز الفجيرة، وعدد من مديري الإدارات والموظفين في الغرفة إلى جانب عدد من الضيوف.

وأكد معالي اليماحي، أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد أسمى معاني التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، موضحاً أن هذه المناسبة الوطنية تعزز قيم المواطنة الإيجابية والاعتزاز بالهوية الوطنية، والدفع بمسيرة العمل الاقتصادي والتنموي في إمارة الفجيرة نحو آفاق أوسع، مواكبةً لرؤية الإمارات المستقبلية.

واختتمت الفعالية برفع راية الاتحاد عاليًا لتبقى شامخة، تعبيراً عن التلاحم المجتمعي والالتزام بمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز لخدمة الوطن الغالي.