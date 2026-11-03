طالب بن صقر القاسمي: علم الإمارات يجسد وحدتها وعزة شعبها

رأس الخيمة في 3 نوفمبر / وام / أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن يوم العلم الإماراتي يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ويجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والفخر بالهوية الوطنية.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في تصريح له بهذه المناسبة الوطنية، إن علم دولة الإمارات سيظل رمزاً للعزة والسيادة والكرامة، وشاهداً على مسيرة الاتحاد المباركة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتواصل الدولة مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

وأضاف أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد الوفاء للوطن والقيادة، ويعزز مسؤولية الأجيال في المحافظة على مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، مؤكداً أن راية الإمارات ستبقى عالية خفاقة، عنواناً لوحدة شعبها وطموحاته ومستقبله.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي: نرفع علم الإمارات رمزاً لشموخ وحدتنا ومنارةً لتقدمنا وتلاحمنا وتكاتفنا، ونجدد العهد والولاء بأن تبقى رايتنا خفاقة، تجسد أسمى معاني الانتماء والهوية الوطنية، وتشكل للأجيال القادمة بوصلةً تهتدي بها في مسيرة البناء والعطاء.

وأوضح أن تخصيص يوم العلم يأتي تأكيداً لاعتزازنا براية الاتحاد وما تحمله من قيم وطنية راسخة، وترسيخاً لمكانة الإمارات وطناً للتقدم والازدهار والتعايش، يحتضن أبناءه والمقيمين على أرضه من مختلف جنسيات العالم، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.