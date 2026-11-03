قائد عام شرطة رأس الخيمة: علم الإمارات يروي قصة حب خالدة لوطن يضع الإنسان في مقدمة أولوياته

رأس الخيمة في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز والفخر براية الاتحاد، التي تحمل بألوانها قصة حب خالد لوطن يقدم الكثير لأبنائه، في ظل قيادة رشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره ركيزة للبناء وعنوانا لديمومة الاستقرار وتحقيق النجاحات.

وأوضح سعادته أن علم الإمارات يشكل رمزاً للهوية والانتماء للأرض المباركة، والولاء للقيادة الحكيمة التي تسهر على راحة ووفرت الحياة الآمنة الكريمة لكل من يعيش على ثرى الوطن، لافتاً إلى أن العلم يحمل معاني خالدة تعكس مسيرة 55 عاماً من الصبر والعطاء والكفاح، لتظل الإمارات واحة تزهو بإنجازات عظيمة عانقت حدود السماء ووصل مداها إلى أقاصي البقاع.

وجدد قائد عام شرطة رأس الخيمة، العهد والولاء والانتماء للوطن وقيادته، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ستبقى درعاً حصيناً وجنوداً مخلصين يدافعون عن كرامة الوطن، ويسهرون على أمنه وأمانه واستقراره وصون منجزاته، مع السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات لأبناء الوطن وكل من يقيم على أرضه.

واختتم سعادته كلمته بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء، وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحفها عناية الرحمن.