الطقس المتوقع ليوم الغد

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19، والمد الثاني 20:41، والجزرالأول عند الساعة 15:24، والجزر الثاني عند الساعة 03:33.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 18:29، والمد الثاني 06:25، والجزر الأول عند الساعة 12:17، والجزر الثاني عند الساعة 00:11.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 26 90 30

دبي 35 25 85 40

الشارقة 34 24 90 25

عجمان 32 26 90 30

أم القيوين 33 20 90 35

رأس الخيمة 35 21 80 40

الفجيرة 31 27 85 40

العين 36 24 65 20

ليوا 38 23 90 15

الرويس 35 22 70 30

السلع 36 24 65 25

دلما 35 26 80 40

طنب الكبرى/ الصغرى 33 27 85 45

أبو موسى 32 28 80 45.