جمعية الفجيرة الخيرية تحتفي بيوم العلم وتجدد الولاء للوطن والقيادة

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت جمعية الفجيرة الخيرية بيوم العلم في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز والانتماء، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الجمعية، الذين رفعوا علم دولة الإمارات العربية المتحدة تعبيراً عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وجاء الاحتفال تجسيداً لمعاني هذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تمثل رمزاً لوحدة دولة الإمارات وتلاحم أبنائها، واستذكاراً لمسيرة الاتحاد المباركة وما تحقق خلالها من إنجازات تنموية وحضارية في ظل القيادة الحكيمة.

وأكد الرقباني أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة الإمارات، وتعكس قيم الاتحاد والتلاحم والتكاتف التي أرساها الآباء المؤسسون، مشيراً إلى أن علم الدولة سيظل رمزاً للعزة والكرامة والوحدة، ومصدر إلهام لمواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن والمجتمع.

وأضاف أن الجمعية تحرص على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والعمل التطوعي والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز روح الانتماء والولاء في نفوس الأجيال.

واختُتم الاحتفال بتجديد العهد والولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، والتأكيد على مواصلة مسيرة العطاء والعمل الإنساني والخيري، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة في ميادين الخير والإنسانية.