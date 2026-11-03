"تدرا" تمكن الشباب من تحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة عبر "هاكاثون الإمارات 2026"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) تنظيم فعاليات مسار الشباب ضمن النسخة التاسعة من "هاكاثون الإمارات 2026"، والذي ينعقد تحت شعار "يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة"، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات عبر خمس محطات تقام في مختلف إمارات الدولة، بهدف تمكين الجيل الجديد من توظيف مهاراته لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الواقعية.

وتتزامن فعاليات المسار مع شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2026"، حيث يضع المشاركين أمام تجربة عملية تتجاوز مجرد طرح الأفكار، نحو استكشاف التحديات، وتطوير الحلول، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحويل أفكارهم إلى مخرجات قابلة للتطوير، ضمن بيئة محفزة على التجريب والعمل الجماعي والتفكير النقدي.

وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الهيئة تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة المستقبل الرقمي، وليسوا فقط مستفيدين من التقنيات العالمية، مشيرا إلى أن "هاكاثون الإمارات" يمنحهم المساحة والأدوات لتحويل معرفتهم وطموحاتهم إلى حلول قادرة على إحداث فرق حقيقي في المجتمع.

وأضاف أن النسخة الحالية تركز على ما بعد الفكرة، وتستهدف تعزيز قدرة المشاركين على فهم التحديات وتجربة الحلول واستثمار التقنيات الحديثة للوصول إلى مخرجات عملية، مؤكدا أن هذه التجربة تمثل استثماراً إستراتيجياً في جيل يمتلك الثقة والقدرة على المساهمة في رسم ملامح مستقبل الإمارات الرقمي.

وأوضح سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة، أن الهاكاثون يشكل منصة عملية لتنمية قدرات الشباب على توظيف التكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لمعالجة التحديات وتعزيز مهارات التفكير التحليلي، مبينا أن مسار الشباب يتيح للطلبة التفاعل المباشر مع التحديات الواقعية وتحويل معارفهم إلى حلول قابلة للتطبيق.

ويضم مسار الشباب فئتين رئيسيتين، تشمل الأولى "الجيل الناشئ" المخصصة لطلبة المدارس من عمر 11 إلى 17 عاماً، والثانية "الجيل الرائد" لطلبة الجامعات من عمر 18 إلى 25 عاماً، حيث يخوض المشاركون تجربة تفاعلية تنمي مهارات تحليل المشكلات واستكشاف إمكانات التقنيات الحديثة.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية الهاكاثون في نسخته التاسعة نحو الانتقال الفعلي من توليد الأفكار إلى صناعة الأثر الإيجابي المستدام، تماشياً مع الجهود الوطنية لدعم الابتكار والتحول الرقمي وتحسين جودة الحياة.

يشار إلى أن "هاكاثون الإمارات"، ومنذ انطلاقته الأولى في عام 2018، نجح في استقطاب 18 ألفاً و373 مشاركاً، واستقبل 494 فكرة ابتكارية، ليواصل دوره كمنصة وطنية رائدة تجمع المواهب والخبرات وترسخ ثقافة الابتكار في المجتمع الإماراتي.