تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة تتصدر ابتكارات الشركات في "أديبك 2026"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / تعرض شركات عالمية وإقليمية مشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" مجموعة من الحلول التقنية والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والروبوتات والأتمتة، إلى جانب تقنيات متقدمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة ومراكز البيانات.

وشملت أبرز الحلول المعروضة تطبيقات لتحليل البيانات الجيولوجية وتقييم مكامن النفط والغاز، وأنظمة للصيانة التنبؤية وتحسين أداء المنشآت، فضلاً عن تقنيات رقمية ومعدات ذاتية التشغيل تستهدف تطوير العمليات البرية والبحرية.

وتعكس هذه المشاركات تنوع التطبيقات التقنية التي تعرضها الشركات بدءاً من تحليل البيانات المرتبطة بعمليات الاستكشاف، مروراً بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة، وصولاً إلى الأتمتة والروبوتات والحلول الهندسية والبنية التحتية لقطاع الطاقة.

وفي مجال تحليل البيانات الجيولوجية، تبرز شركة "روك 360" دورها في تقديم تقنيات لتحليل مخلفات الحفر الناتجة عن عمليات آبار النفط والغاز، بالاعتماد على التصوير متعدد الأطياف والتصوير الرقمي فائق الطيف، وتقنية فلورة الأشعة السينية، والتحليل الجيوكيميائي، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف توصيف عينات الصخور وتوفير بيانات تساعد في تقييم المكامن.

وتقدم شركة "أڤيڤا" حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات الأصول والمعدات الصناعية، ودعم الصيانة التنبؤية، وتحسين أداء المنشآت، وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال الاستفادة من البيانات التشغيلية في متابعة أداء المعدات وتحديد احتياجات الصيانة.

وفي قطاع الكابلات والبنية التحتية، تقدم شركة "دوكاب" منتجات وحلولاً تشمل كابلات الجهد العالي المزودة بالألياف الضوئية، وكابلات مصنعة باستخدام مواد معاد تدويرها، إلى جانب حلول تلبي احتياجات مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتصل منتجات الشركة إلى 75 دولة، فيما تتجاوز نسبة مشترياتها من المواد الخام من السوق المحلية 40%.

كما استعرضت شركة "صناعة تكنولوجي" حلولاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات المتقدمة، لتطوير العمليات الصناعية واللوجستية في قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتخزين، بما يشمل تطبيقات تسهم في أتمتة المهام وربط الأنظمة وتحسين إدارة العمليات.

وفي مجال الخدمات البحرية، عرضت شركة "إن إم دي سي" المركبة الغاطسة ذاتية القيادة "Teledyne Gavia AUV"، المصممة لجمع بيانات عالية الدقة عن قاع البحر، إلى جانب حلول رقمية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة، ضمن توجه الشركة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير أعمالها البحرية والهندسية.

وقدمت مجموعة المسعود حلولاً هندسية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي، وأعلنت توجهها إلى إبرام اتفاقيتين مع شركتين مشاركتين لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.