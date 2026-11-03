إمستيل تحتفي بيوم العلم برفع راية الإمارات في منشآتها الصناعية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفت مجموعة "إمستيل" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، بيوم العلم، برفع علم دولة الإمارات في مقرها الرئيسي ومنشآتها الصناعية في أبوظبي ومدينة العين، بمشاركة قيادات المجموعة وموظفيها، تعبيراً عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وقيم الوحدة والانتماء، وتجديداً للالتزام بالمساهمة في في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة.

ويجسد الاحتفاء بهذه المناسبة الاعتزاز بمسيرة الاتحاد وما حققته دولة الإمارات من إنجازات رسخت مكانتها الاقتصادية والصناعية عالمياً، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار أساساً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.