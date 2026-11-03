دائرة القضاء في أبوظبي تجدد قيم الولاء والانتماء في يوم العلم

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / ​احتفلت دائرة القضاء- أبوظبي بمناسبة "يوم العلم"، في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وجسدت قيم الوحدة والتكاتف الوطني، إذ شهدت مقار الدائرة مراسم رفع علم الدولة، بالتزامن مع عزف السلام الوطني، بمشاركة واسعة من منتسبي الدائرة، تأكيداً على أسمى معاني الولاء والانتماء.

​وفي هذه المناسبة، قال معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نستحضر من خلالها معاني الوحدة والانتماء، ونستمد من راية الإمارات العزم لمواصلة مسيرة الإنجاز في ظل قيادة رشيدة حولت الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس، إذ يروي علم الإمارات قصة وطن تأسس على قيم الإخلاص والتميز والريادة، وصاغ مجده بعزيمة أبنائه في ميادين العمل والبناء.

​وأكد أن علم الإمارات سيظل رمزاً خالداً للوحدة والشموخ، وتجسيداً لمسيرة الإنجازات التي تقود الأجيال نحو آفاق التقدم والازدهار، مع ما تحمله ألوانه من دلالات السلام والعطاء والمنعة، ليظل عنواناً لمسيرة وطنية لا تعرف المستحيل، تتكاتف فيها الجهود لتبقى راية الإمارات خفاقة في قمم المجد.

​وأضاف: نستلهم من معاني هذه المناسبة قيم العطاء والمسؤولية، مجددين العهد بمواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية وفق أحدث المعايير، والعمل بتفانٍ لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق، بما يعزز دور القضاء في صون العدالة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

​وقال سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن يوم العلم يجسد معاني الوحدة الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة والانتماء الراسخ لدولة الإمارات، ويعبر عن اعتزاز أبناء الوطن بمسيرة الاتحاد وما أرسته من دعائم القوة والتلاحم، وما حققته من إنجازات نوعية رسخت مكانة الدولة بين الأمم، وجعلت منها نموذجاً في التقدم والاستقرار والريادة.

​وأشار إلى أن علم الإمارات يحمل دلالات راسخة تتجاوز رمزية السيادة والهوية الوطنية، ليعبر عما تنعم به الدولة من أمن وأمان واستقرار، وما تقوم عليه من قيم العدالة وسيادة القانون، مع مواصلة العمل تحت راية الوطن، والإسهام في مسيرته التنموية، وصون مكتسباته، بما يضمن بقاء علم الإمارات عالياً في سماء الريادة والتميز.