أحمد بن حمدان آل نهيان: يوم العلم مناسبة وطنية لتعزيز قيم الانتماء والولاء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن "يوم العلم" مناسبة وطنية لتعزيز قيم الانتماء، وتتأصل فيه روح الولاء للقيادة الرشيدة.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، بهذه المناسبة، إن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أرسى لبنات وطننا وبنيانه ورفع أعلامه بين الأمم، شامخا بالعطاء والإنجازات والمبادرات.

وأضاف أنه في هذه المناسبة الوطنية الخالدة ترتفع أعلام دولة الإمارات خفاقة عالية فوق مؤسسات الدولة ووزاراتها وبيوتها مؤكدة للعالم كله مدى تلاحم شعب دولة الإمارات الوفي والتفافه حول قيادته المخلصة وحرصه على أن يبقى صرح الاتحاد قويا بجهود أبنائه.

ووصف "يوم العلم" بأنه يعبر عن وحدة هذا الوطن ومتانة اتحاده واحتفاءه بما أنجزه أبناء الوطن بتوجيهات القيادة الرشيدة خلال السنوات الماضية، ما يرسخ في النفوس الثقة واليقين بمستقبل زاهر لدولة الإمارات، لتبقى على الدوام وطن الأمن والأمان و الاستقرار والازدهار والنماء.