قائد عام شرطة دبي يشهد مراسم رفع العلم أمام القيادة العامة

دبي في 3 نوفمبر/ وام / شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اليوم، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، احتفاءً بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

حضر المراسم سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين.

ورفع معالي الفريق عبدالله المري علم الدولة على السارية الرئيسة أمام مبنى القيادة العامة، فيما أدى الحضور تحية العلم على أنغام السلام الوطني الذي عزفته الفرقة الموسيقية لشرطة دبي.

وشارك في الاحتفالية ممثلون عن الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وفرقة الخيالة، وطلبة أكاديمية شرطة دبي، والدوريات الفارهة، والفرق التخصصية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات، التي تجسد قوة الاتحاد ورسوخ دعائمه، وتعكس وحدة أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.

وقال معاليه: في الثالث من نوفمبر من كل عام، نرفع راية الإمارات بكل فخر وشموخ، راية الاتحاد والعزة والانتماء، نرفع علمنا الذي يجسد منعة وطننا، ورسوخ اتحادنا، ووفاء الشعب الذي يثق بحكمة قيادته الرشيدة، ويلتف حول هذه الراية بإيمان ثابت وطموح لا حدود له.

وأضاف أن علم دولة الإمارات يجسد معاني الولاء والانتماء والتلاحم بين أبناء الوطن، ويعبر عن الإرادة الوطنية الراسخة في مواصلة مسيرة التنمية والإنجازات وصون المكتسبات الوطنية.

وجدد معاليه بهذه المناسبة العهد بالولاء للقيادة الرشيدة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يبقى علمها خفاقاً عالياً