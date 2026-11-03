جامعة الشارقة تحتفي بيوم العلم

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / احتفت جامعة الشارقة اليوم بمناسبة يوم العلم، في أجواء وطنية مفعمة بمشاعر الفخر والانتماء، وتجسيداً لقيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم والتعايش التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

وأقيمت مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في الساحة الخارجية أمام المبنى الرئيسي للجامعة، بحضور الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، وبمشاركة نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات، ومديري المراكز والإدارات والمعاهد، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وشهدت المراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وسط أجواء احتفالية عكست عمق الاعتزاز بالهوية الوطنية، والالتفاف حول راية الاتحاد التي تمثل رمزاً لوحدة الدولة ومسيرتها التنموية، وما تحمله من قيم راسخة في التسامح والتعايش والسلام.

تضمنت الفعالية توزيع الأعلام والأوشحة الوطنية على الحضور، في مشهد جسد روح المشاركة المجتمعية، وعزز مشاعر الفخر والانتماء بين أفراد أسرة الجامعة.