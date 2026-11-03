"أديبك 2026" يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات لتعزيز خدماتها اللوجستية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / يتيح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" فرصاً واسعة لبناء الشراكات في قطاع الطاقة من خلال جمع الشركات العالمية ومزودي الخدمات والمستثمرين تحت منصة واحدة، بما يفتح آفاقاً للتوسع وتطوير المشاريع المشتركة وتعزيز حضور الشركات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد محمد السيد المدير التنفيذي للعمليات في شركة "إن إم دي سي إل تي إس"، المتخصصة في الخدمات اللوجستية، أن المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص الأعمال الجديدة، والتواصل مع الموردين والعملاء المحتملين، بما يدعم خطط الشركة للتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية والتقنية المرتبطة بالطاقة.

وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تمتلك خبرة تمتد لنحو 15 عاماً في مجال الخدمات اللوجستية والخدمات التقنية، وتعمل وفق محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تقديم خدمات الدعم لوحدات الأعمال التابعة لمجموعة "إن إم دي سي"، بما يشمل أنشطة التجريف والأعمال البحرية والطاقة، فيما يركز المحور الثاني على تقديم الخدمات للعملاء من خارج المجموعة، حيث نجحت الشركة في استقطاب نحو 21 عميلاً خارجياً.

وأوضح أن نطاق خدمات الشركة يشمل الخدمات اللوجستية البرية والبحرية، والدعم التقني، وتشغيل وامتلاك سفن الدعم البحري والمعدات والآليات، إلى جانب توفير الخدمات الفنية المتخصصة للمعدات المستخدمة في مشاريع المجموعة، بما فيها معدات التجريف والأنشطة البحرية، ومعدات الرفع الثقيل وأعمال الأنابيب والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأضاف أن الشركة تمتلك نحو 170 سفينة دعم بحري، وأكثر من 500 معدة وآلية برية، ما يعكس حجم قدراتها التشغيلية وإمكاناتها في تقديم حلول متكاملة لدعم المشاريع البحرية والبرية ومشاريع قطاع الطاقة.

وأكد أن "أديبك" يتيح للشركة فرصة مهمة للتعرف على الموردين ومقدمي الخدمات، وبحث فرص التعاون وإبرام تفاهمات وشراكات جديدة، فضلاً عن التواصل مع عملاء محتملين واستكشاف مشاريع وفرص أعمال جديدة تدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المرحلة المقبلة.