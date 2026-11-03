"تدوير": يوم العلم مناسبة وطنية تعكس قيم الوحدة والتلاحم

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تدوير"، أن يوم العلم الإماراتي يمثل مناسبة وطنية غالية تعكس عمق قيم الوحدة والتلاحم والترابط التي مرت بها مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أثمرت عن سجل حافل بالإنجازات والريادة على كافة المستويات.

وقال بيتي إن هذه المناسبة تشكل فرصة استثنائية للاحتفاء بالرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة، وبالجهود المتضافرة وأعمال أبنائها في بناء دولة رائدة تتميز بتقدمها وشغفها ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: نفخر في "تدوير" بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق طموحاتها الوطنية في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة؛ وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدد التزامنا الراسخ بدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمجتمعات التي نخدمها.