بلدية منطقة الظفرة تحتفي بيوم العلم

منطقة الظفرة في 3 نوفمبر / وام / احتفت بلدية منطقة الظفرة بيوم العلم، في أجواء وطنية عبّرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور ومشاركة المدير العام وموظفي البلدية.

تضمّن الاحتفال مراسم رفع علم الدولة أمام سارية المبنى الرئيسي للبلدية في مدينة زايد، على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع رفع العلم فوق جميع مباني ومرافق البلدية في مختلف مدن منطقة الظفرة، تجسيداً لمعاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

كما شهدت المناسبة تنظيم مجموعة من الفقرات الوطنية والتراثية، شملت عروضاً ورقصات شعبية بمشاركة طلاب وطالبات المدارس والخيالة، في أجواء احتفالية عكست أصالة الموروث الإماراتي، وعززت روح المشاركة المجتمعية في إحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكدت المناسبة المكانة الراسخة التي يحتلها علم دولة الإمارات في وجدان أبناء الوطن، باعتباره رمزاً للعزة والسيادة والوحدة الوطنية، وعنواناً للفخر والإنجاز، يجسد مسيرة الاتحاد المباركة وطموحات الدولة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، شاهداً على مسيرة وطن يواصل مسيرته نحو الريادة والتميز.