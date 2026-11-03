مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحتفي بيوم العلم

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن يوم العلم يمثل محطة وطنية تجسد عمق العلاقة بين أبناء الإمارات وراية وطنهم، وتعكس روح الاتحاد التي شكلت أساس مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن علم الإمارات عنوان للوحدة الوطنية والهوية الراسخة والطموح نحو المستقبل.

جاء ذلك بمناسبة احتفاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بيوم العلم، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمشاركة قيادات المؤسسة ومديري الإدارات والموظفين.

وقال معاليه: في يوم العلم، نحتفي براية تختصر قصة وطن آمن بقدرات أبنائه، وجعل من الاتحاد منطلقاً لمسيرة استثنائية من البناء والتقدم فعلم الإمارات ليس مجرد رمز للسيادة الوطنية، بل هو تعبير عن هوية راسخة، وإرادة مشتركة، وولاء عظيم، وطموح لا يعرف الحدود. وفي هذه المناسبة، نستحضر بكل فخر إرث الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم دولة استطاعت أن تقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الوحدة والريادة وصناعة المستقبل.

ورفع الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، علم الدولة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات والموظفين.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم أن مسؤولية المؤسسة تتمثل في ترجمة القيم الوطنية إلى عمل مؤسسي وإنجازات ملموسة، من خلال تطوير منظومة متكاملة تدعم انسيابية التجارة، وتعزز كفاءة الخدمات، وترسخ تنافسية دبي على خريطة الاقتصاد العالمي.

وقال إن مسؤوليتنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تتمثل في ترجمة هذه القيم الوطنية إلى عمل مؤسسي وإنجازات ملموسة، من خلال تطوير منظومة متكاملة تدعم انسيابية التجارة، وتعزز كفاءة الخدمات، وترسخ تنافسية دبي على خريطة الاقتصاد العالمي. ونؤمن بأن كل إنجاز يتحقق في مسيرة عملنا هو إسهام في مسيرة الوطن، وخطوة إضافية نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.