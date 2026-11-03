محمد بن حمدان بن زايد يرفع العلم في ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين

العين في 3 نوفمبر/ وام / رفع معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الديوان، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

وجرت مراسم رفع العلم بحضور عدد من موظفي ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث عُزف السلام الوطني، ورُفع علم الدولة على سارية الديوان.

وأكد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الإمارات، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والاعتزاز برايته التي ترمز إلى وحدة الشعب، وتجسد مسيرة حافلة بالإنجازات والمكتسبات الوطنية.

وأشار معاليه إلى أن هذه المناسبة تستحضر القيم الراسخة التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام، وتؤكد مواصلة مسيرة البناء والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وشدد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد على أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد وحدة أبناء الإمارات وتكاتفهم في خدمة وطنهم، ويعكس عزمهم على مواصلة العمل والعطاء لصون مكتسباته والإسهام في تحقيق تطلعاته المستقبلية، لتظل رايته شامخة رمزاً للعزة والكرامة والاتحاد.