بلدية أم القيوين تحتفي بيوم العلم وتعزز قيم الولاء والانتماء الوطني

أم القيوين في 3 نوفمبر/ وام / احتفت دائرة بلدية أم القيوين بيوم العلم، بمشاركة مديري القطاعات والإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة، تعبيراً عن الاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة والولاء لقيادتها الرشيدة.

وتضمنت الاحتفالية مراسم رفع علم الدولة، تجسيداً لقيم الوحدة والتلاحم والانتماء الوطني، واعتزازاً بما حققته دولة الإمارات من منجزات في مختلف المجالات.

وأكدت الدائرة أن يوم العلم مناسبة لتجديد العهد على خدمة الوطن وصون مكتسباته، وترسيخ القيم الوطنية وتعزيز المسؤولية وروح العطاء، مشيرة إلى أن علم الإمارات يجمع أبناء المجتمع على مشاعر الفخر بمسيرة الاتحاد والاعتزاز بهويته الوطنية.

وجددت التزامها بمواصلة أداء مهامها بكفاءة وإخلاص، وتطوير خدماتها بما يسهم في دعم التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.