دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي تحتفيان بيوم العلم

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي بيوم العلم، في مناسبة وطنية جسّدت الاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تحمله من معاني السيادة والوحدة والانتماء.

وشهدت مراسم الاحتفال، التي أقيمت أمام مبنى إدارة مطار الشارقة، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة، وموظفي الجهتين وممثلي عن الجهات العاملة في مطار الشارقة، رفع علم الدولة على أنغام السلام الوطني، في أجواء وطنية عكست الاعتزاز براية الإمارات، والفخر بمسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات ونهضة شاملة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

ويجسّد الاحتفاء بيوم العلم الاعتزاز بالمناسبات الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمسؤولية لدى الموظفين، وتعزيز روح العطاء لديهم، بما يحفّزهم على مواصلة أداء مهامهم بإخلاص وتفانٍ، والإسهام بفاعلية في مسيرة الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار.