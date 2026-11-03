مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يحتفي بيوم العلم.. ويؤكد على قيم الوحدة والانتماء الوطني

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / احتفى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اليوم بمناسبة "يوم العلم"، وذلك خلال مراسم أقيمت في الساحة الخارجية لوزارة الثقافة بأبوظبي، في مناسبة وطنية تجسد الاعتزاز براية دولة الإمارات، وما تحمله من دلالات الوحدة والسيادة والانتماء، وتستحضر مسيرة الاتحاد والقيم الراسخة التي توارثتها أجيال الوطن.

وشهدت المراسم رفع علم دولة الإمارات على وقع السلام الوطني، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وسعادة الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام للمجلس، إلى جانب عدد من المسؤولين وموظفي الجهتين.

ورفع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، بمناسبة يوم العلم.

وأكد معاليه أن يوم العلم مناسبة تتجدد فيها معاني الوحدة والاتحاد التي ينعم بها شعب الإمارات، ويُحتفى من خلالها براية الوطن بوصفها رمزًا لسيادته ووحدته، وللقيم السامية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وقال معاليه إن الاحتفاء بالعلم يعبر عن مشاعر الولاء والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن، وهي معانٍ أصيلة يحثُّ عليها الدين، مؤكدًا أهمية غرس هذه القيم في النفوس، وتعزيز حضورها بين مختلف فئات المجتمع، بما يرسخ الوعي بالواجب تجاه الوطن ويحفظ مكتسباته ويعزز تماسكه.

من جانبه، قال سعادة الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إنَّ يوم العلم في دولتنا مناسبة وطنية تتجدد كل عام، نحتفي فيها بإرث الإمارات الحضاري وإنجازاتها، ونعبر عن ولائنا وانتمائنا لوطننا وقيادتنا الحكيمة، مواصلين مسيرة العطاء من أجل الإمارات، ومجددين العهد على الوفاء للوطن.

وأضاف: نجسد في هذه المناسبة معنى التلاحم والوحدة تحت سارية علمنا "نفديك بالأرواح يا وطن"، مؤكدًا أن يوم العلم يعكس ما يجمع أبناء الإمارات من مشاعر الاعتزاز بالوطن والوفاء له، ويحفز على مواصلة العمل والبذل للمساهمة في مسيرته التنموية والحضارية.

ويأتي احتفاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيوم العلم في إطار مشاركته في المناسبات الوطنية، وحرصه على ترسيخ القيم التي تعزز الانتماء والمسؤولية المجتمعية، وربط رسالته المؤسسية بالثوابت الوطنية لدولة الإمارات؛ بما يعكس دور المؤسسات الوطنية في صون هذه القيم ونقلها إلى الأجيال.