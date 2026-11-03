الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بيوم العلم.. ويؤكد التزامه بصون الذاكرة الوطنية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية بيوم العلم عبر تنظيم مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة بمقره، حيث أكد سعادة عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن المناسبة تمثل محطة لاستحضار المسيرة التاريخية للدولة وإنجازاتها منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الحكام.

وأشار سعادته إلى أن العلم يتجاوز رمزيته ليعبر عن وحدة الأراضي وقوة التلاحم المجتمعي، مجددا العهد والولاء للقيادة الرشيدة ومؤكدا مواصلة الدور الوطني والثقافي للمؤسسة في حفظ ذاكرة الإمارات وصون تراثها الوثائقي والإسهام في بناء مجتمع المعرفة.

وشهدت المناسبة تنظيم محاضرة بعنوان "العلم تاريخ وهوية"، قدمتها الأستاذة فاطمة المزروعي، الخبيرة في إدارة البحوث، سلطت خلالها الضوء على الدلالات الوطنية ليوم العلم، وتاريخ الأعلام والرايات في المنطقة، وصولا إلى قصة نشأة علم الدولة وتصميمه، فضلا عن استعراض المحطات التاريخية لقيام الاتحاد والدور المحوري للقائد المؤسس في ترسيخ دعائمه.