الهيئة الوطنية للإعلام تحتفي بيوم العلم

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفت الهيئة الوطنية للإعلام، بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، في مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الاعتزاز بالهوية الإماراتية والوفاء لمسيرة الاتحاد، وتلتقي فيها مشاعر أبناء الوطن والمقيمين على أرضه حول راية تختصر تاريخاً من العزم والإنجاز، وتحمل تطلعات شعب اختار الوحدة طريقاً للقوة والتقدم.

ورفع معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، علم الدولة في مقر الهيئة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بحضور سعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام للهيئة، وعدد من كبار المسؤولين وموظفي الهيئة، تعبيراً عن الاعتزاز براية الوطن وما تمثله من قيم راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وقال معالي عبدالله آل حامد: للأوطان رموز تختصر حكايتها، وعلم الإمارات يحمل في ألوانه حكاية اتحاد حول الإيمان بالمصير المشترك إلى دولة راسخة، وجعل من تلاحم قيادته وشعبه أساساً لمسيرة لا تتوقف عن الإنجاز وفي يوم العلم، لا نرفع راية نعتز بها فحسب، وإنما نستحضر مسؤولية الانتماء إلى وطنٍ منح أبناءه والمقيمين على أرضه أسباب الكرامة والفرص، ونستمد من تاريخه إرادة مواصلة البناء وصناعة الغد.

وأضاف معاليه: نرفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، مجددين العهد على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل المساهمة في بناء وطن مشرق.

ويأتي احتفال الهيئة بيوم العلم تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع علم الدولة في الثالث من نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد، والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.