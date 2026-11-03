النصر يتوج بكأسي الرجال والسيدات في بطولة الدولة للريشة الطائرة

الفجيرة في 3 نوفمبر / وام / توج نادي النصر بكأسي العموم للرجال والسيدات، ليتصدر الترتيب العام لمنافسات العموم في ختام بطولة الدولة الخامسة للريشة الطائرة، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة برعاية وزارة الرياضة على مدار يومين في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 108 لاعبين ولاعبات.

وشهدت البطولة منافسات لفئات تحت 9 و11 و13 و15 و17 سنة والعموم، بحضور سعادة نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والدكتور سالم خميس المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، اللذين شاركا في تتويج الفائزين.

وفي كؤوس الترتيب العام، أحرز نادي كلباء الرياضي الثقافي كأس البراعم للبنين، فيما توجت مدرسة عائشة بنت عثمان بكأس البراعم للبنات.

وعلى صعيد منافسات العموم، توج سلطان أحمد الحامد من نادي النصر بلقب فردي الرجال، فيما أحرز لاعبو ولاعبات النصر ألقاب عدد من الفئات العمرية، إلى جانب تتويج لاعبين من نادي كلباء، ومدرسة عائشة بنت عثمان، ونادي أبوظبي للمضرب بألقاب أخرى في البطولة.