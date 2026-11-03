"XRG" تستحوذ على حصة "شل" في مشروع "نورث ويست شيلف" للغاز بأستراليا

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أعلنت شركة "XRG"، اليوم، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة "شل" في مشروع "نورث ويست شيلف" للغاز الطبيعي المسال الواقع في غرب أستراليا، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ويمثل هذا الاستحواذ أول استثمار لـ "XRG" في قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، وخطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة للنمو العالمي في مجال الغاز، حيث سيسهم في تعزيز حضورها الإستراتيجي بالقرب من أسواق آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نموا متزايدا في الطلب، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى للغاز الطبيعي المسال، وإمدادات ضمن حصتها في أحد أبرز مشروعات الطاقة على مستوى القطاع.

ولعب مشروع "نورث ويست شيلف"، على مدى أكثر من أربعة عقود، دورا محوريا في جهود التنمية الاقتصادية في أستراليا، باعتباره أول مشروع للغاز الطبيعي المسال هناك، حيث ساهم في دعم إمدادات الطاقة للسوق المحلية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التجارة الدولية، وترسيخ مكانة أستراليا كإحدى الدول الرائدة عالميا في تصدير الطاقة.

وأكد محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG"، أن مشروع "نورث ويست شيلف" ساهم في تأسيس صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، ويستمر في دعم الاقتصاد وأمن الطاقة والازدهار الاقتصادي هناك، موضحا أن قرار الاستثمار في هذا المشروع الحيوي يأتي انطلاقا من القناعة بأهميته وتأكيدا على الالتزام بدعمه والمساهمة في نجاحه على المدى البعيد، والذي يعد عاملا محوريا في جهود أستراليا لتحقيق أهداف الانتقال في قطاع الطاقة.

وأضاف أن هذا الاستثمار يساهم في تسريع تنفيذ استراتيجية "XRG" الهادفة إلى بناء منصة غاز عالمية رائدة تلبي الطلب المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن مشروع "نورث ويست شيلف" يجمع بين الإنتاج الحالي والبنية التحتية الاستراتيجية وفرص مستقبلية لتطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج، ما يجعله متماشيا مع الطموحات طويلة الأمد للشركة.

وأفاد بأن "XRG" تدرك أهمية تحقيق التوازن اللازم بين الصادرات وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، معربا عن ثقته بأن مواصلة الاستثمار في مشروع "نورث ويست شيلف" ستساهم في الحفاظ على إمدادات الغاز للسوق المحلية، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة لأستراليا.