"ألتمت باور سوليوشين" تحتفي بيوم العلم.. وتؤكد التزامها بتعزيز الصناعة المتقدمة

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / احتفلت مجموعة ألتمت باور سوليوشين العالمية بمقرها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بيوم العلم، حيث رفع الشيخ الدكتور علي المعلا، والدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس المجموعة، علم الدولة في مشهد وطني يجسد الفخر بمسيرة الاتحاد، وسط مشاركة واسعة من العاملين الذين عبروا عن اعتزازهم بالدولة وقيادتها.

وأكد الشيخ الدكتور علي المعلا أن المناسبة تجسد أسمى معاني الوحدة والولاء والاعتزاز بمسيرة الإمارات الاستثنائية، التي رسخت مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً وطموحاً بفضل رؤية قيادتها وعزيمة أبنائها.

وأوضح الدكتور المهندس خالد النابلسي أن رفع علم الإمارات يتزامن مع رفع سقف الطموحات، مبينا أن كل منتج وتقنية تصل إلى الأسواق العالمية يمثل امتداداً لمسيرة وطن لا يعترف بحدود الطموح، حيث تعتز المجموعة بانطلاق أعمالها من الدولة نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المجموعة تواصل استثماراتها في التكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة الذكية والمستدامة لمواكبة توجهات الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الاحتفال بمثابة تجديد للعهد بمواصلة الإسهام في التنمية الصناعية، ليبقى العلم مصدر إلهام لصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.