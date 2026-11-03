هيئة تنمية المجتمع بدبي تحتفل بيوم العلم بمشاركة مجتمعية واسعة

دبي في 3 نوفمبر/ وام / نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي احتفالات يوم العلم تحت شعار "الراية تجمعنا"، بمشاركة مختلف فئات المجتمع في فعاليات جسدت الاعتزاز بالهوية الوطنية وأبرزت دور الأسرة في ترسيخ الانتماء لدى الأجيال احتفاءً براية الوطن وقيم الاتحاد.

وجسدت الاحتفالات رمزية العلم في توحيد أبناء الوطن واستحضار مسيرة الاتحاد وما أرسته من معاني التكاتف والمسؤولية المشتركة.

وامتدت احتفالات يوم العلم إلى المقر الرئيسي للهيئة في مباني الحضيبة إلى جانب تنظيم فعاليات في مجالس ند الشبا والخوانيج والورقاء والعوير وحتا ومركز البرشاء المجتمعي في مشاركة مجتمعية عكست حضور المناسبة في مختلف مناطق دبي.

وشكلت مجالس الأحياء ملتقيات جمعت الأسر والأجيال وأتاحت تبادل الحكايات والخبرات واستحضار محطات من تاريخ الاتحاد.

كما شاركت في الاحتفالات صانعات الأجيال والمتقاعدات واللجان النسائية وكبار المواطنين والشباب وطلبة المدارس وأصحاب الهمم والأيتام والقصر والمتطوعون ومؤسسات القطاع الثالث إلى جانب موظفي الهيئة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة في تجسيد لروح المشاركة والوحدة التي يحملها يوم العلم.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية نستحضر من خلالها مسيرة الاتحاد في ظل قيادة رشيدة جعلت الإنسان محور التنمية ورسخت قيم الوحدة والتلاحم والانتماء مشيرة إلى أن العلم يجسد هوية وطنية راسخة ورؤية لمستقبل يواصل فيه أبناء الوطن مسيرة البناء والازدهار.

وقالت إن ترسيخ الهوية الوطنية مسؤولية ممتدة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية عبر تعريف الأجيال بتاريخ الدولة ومحطات تأسيسها ونقل الموروث الإماراتي والقيم الأصيلة التي أرستها القيادة الرشيدة بما ينمي اعتزاز الأبناء بوطنهم ويعزز وعيهم بدورهم في حماية مكتسباته والإسهام في مسيرته.

وأعرب معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن سعادته اليوم بالمشاركه مع الهيئة للإحتفال بيوم العلم الذي يعد مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها مسيرة الاتحاد المباركة وما حققته دولة الإمارات من إنجازات رائدة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها المخلصين.

وأكد الدكتور أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة، أن يوم العلم يجسد معاني الوحدة والولاء والانتماء التي قامت عليها دولة الإمارات ويعزز ارتباط الأجيال بمسيرة الاتحاد وقيمها الوطنية.

وضمن البرنامج المجتمعي استضاف مجلس ند الشبا جلسة حوارية، بعنوان "نحصّن الأجيال… ونؤمّن هوية المستقبل" بمشاركة الدكتورة عائشة الجناحي الكاتبة والمدربة في شؤون الأسرة والأبناء والدكتورة شهد الحمادي وأدارتها الإعلامية ميثاء إبراهيم.