الاتحاد النسائي العام يحتفي بيوم العلم تجسيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفى الاتحاد النسائي العام بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في أجواء وطنية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة، وما ترمز إليه من قيم الوحدة والسيادة والعزة والكرامة، تأكيداً على عمق الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وشهد مقر الاتحاد النسائي العام مراسم رفع العلم، بمشاركة موظفي الاتحاد الذين اجتمعوا أمام سارية العلم، في مشهد وطني عبّر عن وحدة الصف وتلاحم أبناء الوطن، واستحضار المسيرة المباركة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات حضارية وتنموية رائدة في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها معاني الوفاء للوطن والاعتزاز بمنجزاته، وتُستحضر خلالها القيم الراسخة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين جعلوا من الاتحاد أساساً لبناء دولة قوية ومتماسكة، تتطلع بثقة وطموح نحو المستقبل.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد الالتزام بمواصلة مسيرة العطاء والعمل الوطني، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز دور المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية، وغرس قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية في نفوس الأجيال.

ويأتي احتفاء الاتحاد النسائي العام بيوم العلم تأكيداً على اعتزازه بالهوية الوطنية الإماراتية، وتجديداً للعهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن، والإسهام في تعزيز مكتسباته وصون منجزاته، لتبقى راية دولة الإمارات العربية المتحدة شامخة وخفاقة، رمزاً للوحدة والعزة والفخر، وعنواناً لمسيرة وطن لا يعرف المستحيل.