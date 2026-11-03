"تريندز" تنظم احتفالية وطنية بيوم العلم وتجدد العهد بخدمة المعرفة

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / احتفت مجموعة "تريندز" بيوم العلم في أجواء وطنية نظمها قطاع الاتصال المؤسسي أمام مقر المجموعة في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريندز"، ومديري الشركات الخمس التابعة للمجموعة ورؤساء القطاعات ونخبة من الباحثين والموظفين، تجسيدا لمشاعر الفخر والاعتزاز براية الإمارات وقيم الوحدة والولاء.

وأكدت المجموعة خلال الاحتفالية أن المناسبة تمثل محطة وطنية متجددة لاستحضار مسيرة الاتحاد وإرث الآباء المؤسسين الذين جعلوا المعرفة والتعليم ركائز أساسية لبناء الإنسان، مشيرة إلى أنها تستلهم من هذه الدلالات العميقة نهجها في الاستثمار بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة واستشراف التحولات المستقبلية.

وأوضحت "تريندز" أنها تترجم هذه الرؤية عبر منظومتها المؤسسية وشركاتها المتخصصة لربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وأولويات المستقبل، مع التركيز على تطوير أدوات الابتكار وتمكين الكفاءات الشابة لتعزيز ثقافة التفكير الاستباقي.

وجددت المجموعة ومنتسبوها العهد بمواصلة رسالتهم في خدمة المعرفة والبحث العلمي، والإسهام في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التحولات وصناعة الفرص، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات ورؤيتها التنموية نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.