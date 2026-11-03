فتح باب التسجيل للنسخة الخامسة من "جونيور دبي ديزرت كلاسيك للجولف"

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من بطولة "جونيور دبي ديزرت كلاسيك للجولف"، التي تقام في نادي الإمارات للجولف، من 15 إلى 17 يناير 2027، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات الناشئين من مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، أن نسخة 2027 تشهد إبرام شراكة مع اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، بما يسهم في توسيع مسارات التأهل إلى البطولة عبر 6 بطولات معتمدة، تشمل بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة للسيدات، وكأس الملكة سيريكيت، وبطولة سيبوترا العالمية للناشئين، وبطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للناشئين، وكأس نومورا، وبطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة.

وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، وتستقبل اللاعبين واللاعبات الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً في اليوم الأول للمنافسات، كما تحمل اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة للعام الثالث على التوالي.

وتقام المنافسات على مدار 54 حفرة على ملعبي المجلس وفالدو في نادي الإمارات للجولف، فيما يشترط للمشاركة ألا يتجاوز مؤشر الإعاقة (الهانديكاب) 4.9، على أن تضم القائمة النهائية 64 لاعباً ولاعبة، وفقاً للتصنيف والمؤشرات المعتمدة عند إغلاق باب التسجيل.

وكانت النسخة الماضية في عام 2026، قد شهدت تتويج الدنماركي كريستيان هانسن باللقب، بعدما عوض تأخره بفارق ثلاث ضربات قبل آخر حفرتين، وفرض جولة فاصلة أمام السويدي فيكتور لارسون قبل أن يحسم الفوز.

وقال سايمون كوركيل، الرئيس التنفيذي لشركة "فالكون وشركاه"، والمدير التنفيذي لبطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"، إن البطولة تواصل توفير منصة تنافسية لتطوير المواهب الشابة في رياضة الجولف، مشيراً إلى أن الشراكة مع اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف ستسهم في توسيع فرص التأهل أمام اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء المنطقة.