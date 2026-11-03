ذياب بن محمد بن زايد يرفع علم الدولة في واحة الكرامة احتفاءً بيوم العَلم

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / رفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في واحة الكرامة في أبوظبي، احتفاءً بيوم العلم.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال الذي نظَّمه ديوان الرئاسة، وحضره ممثّلو وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والهلال الأحمر الإماراتي.

ويُحتفى بهذه المناسبة الوطنية في 3 نوفمبر من كلِّ عام، للاعتزاز بقيم التلاحم والوفاء التي أرسى دعائمها الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه".

وبهذه المناسبة، رفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، راجياً من الله أن يديم على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً التقدُّم والازدهار.

وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إنَّ علم دولة الإمارات رمزٌ لعزَّة الوطن وفخره، ووحدته وهُويته، وسيظلُّ شاهداً على مسيرة التنمية الوطنية، والعزيمة المتجددة لبناء الإنسان، وتمكين الشباب، ومواصلة التقدُّم.

وأكَّد سموّه أنَّ الاحتفاء بعلم دولة الإمارات يعكس الالتزام بالعمل والعطاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله".