دبي تستضيف الدورة العشرين لمعرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" يناير 2027

دبي في 3 نوفمبر / وام / تستضيف دبي الدورة العشرين من معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، حيث يستعرض الحدث الذي يقام بالتزامن مع معرض "إنترسك جلوبال" أحدث تقنيات الإضاءة وأتمتة المباني والمنازل الذكية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة.

ويواكب المعرض تنامي الاستثمارات الخليجية في تطوير المدن الذكية والبنية التحتية الحضرية، وأوضح عبد المحسن، مدير إدارة معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، أن الدورة تعكس التوجه نحو تصميم مساحات مترابطة ومبان خضراء تعتمد على منظومات متكاملة، فيما أشار ناثان واه، مدير إدارة مجموعة معارض الأمن والتكنولوجيا والإنتاج في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، إلى أهمية الحدث في دمج تقنيات المباني لتطوير مشاريع الجيل المقبل وربط المبتكرين بصناع القرار.

ويشهد الحدث برامج متخصصة تشمل مؤتمر "ثينك لايت" لخبراء الإضاءة والتصميم، و"قمة المباني الذكية" للقيادات التنفيذية لبحث سبل رفع كفاءة الاستدامة، إلى جانب منصة "إن سبوت لايت" لاستعراض الابتكارات الجديدة واستضافة الجولة النهائية لتحكيم جوائز "لايت ميدل إيست 2027".