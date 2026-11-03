مركز سالم بن حم الثقافي بالعين يحتفي بيوم العلم

العين في 3 نوفمبر/ وام / احتفى مركز سالم بن حم الثقافي، بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في أجواء وطنية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورمز وحدتها وسيادتها ومسيرتها الحافلة بالإنجازات.

حضر الاحتفال الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، وسالم بن مسلم بن حم، وعبدالله بن مسلم بن حم، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين وأفراد المجتمع.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري أن يوم العلم الإماراتي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مشيداً بالمسيرة المباركة التي أرست دعائمها القيادة المؤسِّسة، ويواصل مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برؤيته الحكيمة وجهوده المتواصلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات وترسيخ ريادتها وتقدمها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن علم الدولة سيظل رمزاً للعزة والكرامة والتلاحم الوطني، ومصدر فخر واعتزاز لكل من يعيش على أرض الإمارات، مؤكداً أهمية ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والولاء في نفوس الأجيال، وتعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن ومنجزاته.

وتضمن الاحتفال رفع علم الدولة وترديد النشيد الوطني، أعقب ذلك تقديم مجموعة من الفقرات التعبيرية والوطنية بمشاركة الأطفال، عبّروا خلالها عن حبهم لدولة الإمارات واعتزازهم برايتها، وجددوا مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، في مشاهد عكست روح المواطنة والارتباط بالهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة.