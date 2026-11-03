غرفة دبي للاقتصاد الرقمي و"علي بابا كلاود" تتعاونان لتسريع الذكاء الاصطناعي المساعد

دبي في 3 نوفمبر/ وام / وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع شركة "علي بابا كلاود"، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والركيزة الأساسية لمجموعة "علي بابا" في هذا المجال، بهدف وضع إطار للتعاون في تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تطبيق الحلول المؤسسية.

ووفق بيان صادر اليوم، فقد وقع المذكرة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور فاي فاي لي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس الأعمال الدولية في "علي بابا كلاود إنتليجنس"، على هامش فعاليات "منتدى دبي للأعمال – الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص في إمارة دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: نحرص على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد باعتبارها رافداً مهماً لتبادل الخبرات وتوسيع الوصول إلى التقنيات والمعارف المتخصصة، ومن خلال تعزيز التعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم، نعمل على تمكين شركات دبي من تطوير قدراتها وتوظيف هذه التقنيات في تحسين عملياتها وابتكار حلول ونماذج أعمال جديدة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال إريك وان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في "علي بابا كلاود إنتليجنس"، إن الذكاء الاصطناعي المساعد يشهد تحولاً من مرحلة التجريب إلى التطبيق الفعلي في الأعمال اليومية، وستؤدي الشركات السباقة في تبنّي هذه التقنيات دوراً محورياً في تحديد وتيرة تطور الاقتصاد الرقمي في دبي، ومنذ عام 2016، نواصل خدمة عملائنا في دولة الإمارات، ويسرّنا اليوم إتاحة تقنياتنا وبرامجنا التدريبية وبرامج دعم الشركات الناشئة لمجتمع الأعمال الذي تدعمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بما يمكّن الشركات المحلية من تطوير مهاراتها وتعزيز ثقتها بقدرتها على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها التشغيلية.

وتركّز المذكرة على ثلاثة مسارات للتعاون، تشمل تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد عبر أكاديمية غرف دبي، ودعم تأسيس الشركات الناشئة وتسريع نموها، وتمكين المؤسسات من اختبار الحلول وتطبيقها.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، يشمل التعاون إتاحة محتوى تدريبي وشهادات وورش تقنية وجلسات بإشراف خبراء، إلى جانب برامج تدريب المدربين وموارد تعليمية لموظفي الشركات، كما يتضمن دعم الشركات الناشئة من خلال الإرشاد التقني، وتوفير أرصدة تقنية وتسهيلات حوسبة وتراخيص برمجية، وربط الشركات المختارة ببرامج "علي بابا كلاود" وشبكتها.

ويشمل المسار الثالث بحث سبل دعم المشاريع التجريبية وتطبيقات الإنتاج في الشركات، وتوفير الخبرات التقنية والتنفيذية، وإبراز الحلول التي تثبت جدواها عبر منصة "ماركت بليس" وهي عبارة عن سوق الكتروني لشركة "علي بابا كلاود" التي عززت مكانتها منذ عام 2016 ضمن أبرز مزوّدي الخدمات السحابية لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أطلقت مركزين للبيانات لدعم خدماتها.

وتربط منصة "ماركت بليس" مستخدمي الخدمات السحابية بمزودي البرمجيات المستقلين، وتتيح لهم استكشاف تطبيقات وبيانات وخدمات من أطراف ثالثة واختبارها وشرائها ونشرها، إلى جانب إعداد دراسات حالة تقيس أثرها في الأعمال وقيمتها التجارية.