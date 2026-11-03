راكز تسلط الضوء على استثمارات الأغذية والمشروبات في جلفود للتصنيع 2026

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/ وام / تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في معرض جلفود للتصنيع 2026، الذي يُقام من 3 إلى 5 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض منظومتها المتنامية في قطاع الأغذية والمشروبات، وحلول أعمالها المتكاملة لدعم المصنّعين والمورّدين والمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع عملياتهم في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.

ويجمع المعرض نخبة من كبار المصنّعين والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يوفر لراكز منصة استراتيجية لتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتحرص "راكز" خلال مشاركتها في المعرض على تعزيز التواصل مع رواد القطاع والجهات المعنية، وبحث فرص استثمارية واعدة، وتسليط الضوء على منظومة حلول الأعمال الشاملة التي توفرها، بدءاً من إجراءات تأسيس الشركات بتكاليف تنافسية وخيارات الترخيص المرنة، وصولاً إلى المرافق الصناعية المتنوعة وخدمات الدعم المتكاملة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" يواصل قطاع الأغذية والمشروبات توفير فرص واعدة للاستثمار والنمو الصناعي، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. ويمثل معرض جلفود للتصنيع منصة مهمة للتواصل مع رواد القطاع والمستثمرين الساعين إلى الاستفادة من هذه الفرص.

واضاف جلاد نحرص في "راكز" على توفير البنية التحتية والمرونة والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس عملياتها وتعزيز قدراتها والتوسع نحو أسواق جديدة، ومن خلال تطوير منظومتنا المتكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات، نواصل مساهمتنا في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي ودعم النمو الصناعي المستدام في رأس الخيمة.

ومع استمرار دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، يواصل قطاع الأغذية والمشروبات أداء دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الصناعية، مدعوماً بارتفاع الطلب الاستهلاكي والتقدم التكنولوجي والتركيز المتنامي على تعزيز الإنتاج المحلي.

وتؤدي "راكز" دوراً فاعلاً في دعم هذا النمو من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وبنية تحتية صناعية متطورة، وخدمات شاملة تمكّن الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية من تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق أعمالها.

وتحتضن راكز ما يقارب 2,000 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، وتدعم مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، والتجارة والتوريد، والضيافة والخدمات الغذائية، والتوزيع والخدمات اللوجستية.