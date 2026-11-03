جمعية عجمان للفنون الشعبية والمسرح تحتفي بيوم العلم بعروض تراثية

عجمان في 3 نوفمبر/ وام / احتفت جمعية عجمان للفنون الشعبية والمسرح بيوم العلم، عبر رفع راية الدولة أمام مقرها، وسط أجواء وطنية تخللتها مجموعة من الأغاني الوطنية وعروض الرقصات الشعبية التي جسدت أصالة التراث الإماراتي والموروث الثقافي.

وأكد حمد بن حمدان العود، رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال الحفل الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، أن يوم العلم يمثل محطة غالية لتجديد معاني الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، مشددا على أهمية دور المؤسسات الثقافية والفنية في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح عبد الله حروب الشحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المناسبة تجسد روح الاتحاد والتكاتف المجتمعي وتعزز الارتباط بتاريخ الدولة وإنجازاتها المرموقة، فيما أشار غريب خليفة الشامسي، مدير الجمعية، إلى أن الاحتفال يؤكد الحرص على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية وصون التراث الإماراتي وإحياء الفنون الشعبية.

واختتمت الفعاليات بتجديد أعضاء الجمعية العهد على مواصلة دعم الحركة الثقافية والفنية في إمارة عجمان، والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء لدولة الإمارات.