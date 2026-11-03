نادي الإمارات برأس الخيمة يحتفل بيوم العلم

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/ وام / احتفل نادي الإمارات الثقافي الرياضي بيوم العلم، حيث تم رفع العلم في احتفالية شهدها النادي.

وأكد أحمد محمد الشملان النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة، أن العلم رمز سيادة الدولة ويجب علينا أن نفخر برفعه عاليًا؛ اعتزازًا بوطنيتنا وقوة لحمة اتحاد دولتنا، وذلك بحضور مازن سوقار المدير التنفيذي بالانابة وجمع من منتسبي النادي والموظفين.

وتضمّن الاحتفال عزف السلام الوطني تمجيدًا لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومقيم، وتجديدًا لعهد الولاء والوفاء بالعمل الدؤوب بإخلاص وتفانٍ في حفظ الأمن والطمأنينة ومواصلة الجهود في استدامة الأمن وإسعاد المجتمع.