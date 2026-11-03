"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحتفي برفع العلم في جميع فروعها

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / رفع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة علم الدولة على السارية بمقر الهيئة في أبوظبي بحضور، سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة والمدراء التنفيذيين، وموظفي وموظفات الهيئة، تزامنًا مع احتفال جميع فروع الهيئة ومراكز التحفيظ في الدولة بيوم العلم.

وقال الدرعي: نرفع اليوم علم دولتنا وكلنا فخر واعتزاز بوحدة صفنا وأصالة مجدنا ورقي حاضرنا وإشراقات مستقبلنا، مجددين العهد للوطن والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، ولقيادتنا الرشيدة، وللقادة المؤسسين، على تعزيز مسيرة التطوير والتنمية والتقدم لتظل دولتنا المعطاءة منارة حضارية ورمزًا للقيم الإنسانية السمحة ومنصة عالمية لمبادرات التعايش والسلام والتسامح والاعتدال.

وأكد معاليه إن هذا اليوم يدعونا للتأمل في المنجزات الحضارية لدولتنا التي تحققت منذ أن رفع علم اتحادنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، وإخوانه المؤسسون رحمهم الله، وفي ظل الرؤية الاستشرافية والتخطيط الاستباقي لقيادتنا الرشيدة، وليكن لنا وقفة مع النفس وعهد موثق على التضحية والعطاء كل في مجال عمله وتخصصه، وتعزيز التقارب والتآلف بيننا والعمل سويًا لخدمة وطننا ومجتمعنا، عبر تنمية الأفكار وابتكار المبادرات نحو السمو بالوطن والارتقاء به في شتى المجالات، مؤكدًا أن علم دولتنا هو عنوان هويتنا ورمز قوتنا ومنعتنا وحضارتنا فلنبذل في سبيل أن يظل عاليًا أغلى ما نملك ولنقدم أقصى ما نستطيع.