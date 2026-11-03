وزارة الخارجية ترفع راية الاتحاد وتجدد الولاء للقيادة والعهد بصون مكتسبات الوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أقامت وزارة الخارجية مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفاءً بيوم العلم، وتعبيرًا عن اعتزاز مواطني الدولة والمقيمين على أرضها براية الاتحاد وما ترمز إليه من وحدة المجتمع وتلاحمه، وتأكيدًا للولاء للقيادة الرشيدة والعزم على مواصلة العمل لصون مكتسبات الوطن.

ورفع معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة العلم في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بحضور كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مها بركات، مساعد الوزير للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة عبدالله أحمد عبدالله بالعلاء، مساعد الوزير لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة سيف عبدالله محمد الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين وكبار المسؤولين وموظفي الوزارة.

وفي كلمة ألقاها عقب المراسم، قال معالي خليفة بن شاهين المرر: في يوم العلم، نرفع أنظارنا بفخرٍ إلى راية وطننا، رمز وحدتنا، وشاهدًا على مسيرةٍ شيد قواعدها وبنيانها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم، الذين وحدوا القلوب، وثبتوا دعائم وطنٍ جعل الاتحاد مصدر قوته، وتحقيق اقتصاد متفوق وتنافسي ميزته، وبناء الإنسان هدف نهضته، فانطلقت دولة الإمارات نحو آفاقٍ حافلةٍ بالطموحات والإنجازات، تقتحم المستقبل برؤية واضحة واستباقية تقودها قيادة حكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ويأتي احتفال الوزارة بيوم العلم تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الثلاثاء بالثالث من نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحًا، تعبيرًا عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيدًا لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.